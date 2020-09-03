櫃買中心今（3）日表示，研通股票（6229）、倚強股票（3219）、環瑞醫股票（4198）自9月4日起預收款券，並分別每20分鐘、25分鐘、45分鐘撮合一次。

研通股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月4日起10個營業日（到9月17日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

倚強股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月4日起10個營業日（到9月17日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每25分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

欣大健康投資控股股票（原名：環瑞醫公司）因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月4日起10個營業日（到9月17日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每45分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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