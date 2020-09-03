因拍攝周杰倫《說好不哭》MV受到關注的日本女星三吉彩花，曾和三浦春馬傳緋聞，在得知對方逝世消息後，似乎難掩悲傷情緒，發文請粉絲再給她一點時間整理心情，近日她已漸漸收拾好情緒繼續工作，替時尚雜誌拍攝寫真，火辣登上封面。

時尚雜誌《anan》推出「美乳特集」，介紹胸部保養和健美的方法，並請來三吉彩花拍攝封面，裸上身的她，戴著黑色皮手套與珍珠項鍊，捧胸遮住重點部位，但渾圓上圍包不住，露出深邃事業線，性感指數破表。

她也透露拍攝前，為了保持完美身形，連續10天到健身中心，她認為胸部大小不重要，是整體的平衡，才會讓人有喜歡的感覺。

三吉彩花2018年曾被拍到和三浦春馬在酒吧小酌，之後又一起返家，因此傳出緋聞，在得知三浦春馬逝世後，她疑似透過限時動態表達心情，「每天都有好好地過著，但請給我一點時間，還未能整理好心情，對不起。」

(中時新聞網)