大安區濱海自行車道大安段修繕工程3日啟動，市長盧秀燕出席動工祈福典禮。（陳淑娥攝）

台中市大安區濱海自行車道大安段修繕工程3日啟動，總工程斥資2800萬元，將重建溫寮景觀橋、緩坡道、自行車道斷點銜接等，預計明年7月完工，未來可串連大甲北端及高美南端，讓市民朋友騎乘自行車享受海景風光。

台中市長盧秀燕出席開工典禮時表示，市府很早就開始建設自行車道，但部分路段久未修或未設自行車道，如今重新串連、改善台中自行車道，工程配合防汛建設，改善橋坡度讓騎乘更安全，這次中央與地方合資，是合作的完美典範。

立法院副院長蔡其昌指出，中央與地方合作，聯手全力做好海線自行車道，讓台中建設更完善。

大安區公所指出，教育部體育署去年通過「前瞻基礎建設－城鄉建設」中「營造休閒運動環境」計畫，總核定2800萬元，其中，中央出資1680萬元，佔60％，市府觀光旅遊局出資1120萬元，佔40％，預計明年7月完工，未來將連結白鷺鷥保護區、大安媽祖主題園區、水蓑衣生態教育園區、濱海樂園等大安景點。

大安區公所表示，工程包括重建溫寮景觀橋、緩坡道（包含鋪面、橋體結構、階梯、欄杆扶手設備）、自行車道斷點銜接（包含鋪面、欄杆設備），及佈設自行車指引反光標誌、地面反光標塊等，同時解決身障人士騎乘問題。

今日民政局長吳世瑋、觀旅局長林筱淇、市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌、大安區長許宏綺，及大安區各鄰里長、地方里民皆到場共襄盛舉。

(中時 )