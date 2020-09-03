BAE系統公司正式向美國陸軍交付了第1輛量產型多功能裝甲車(AMPV)，預計它在不久之後，會成為美軍最常見、最廣泛的裝甲交通工具，它將取代服役60年的M113，成為新一代的「戰場計程車」。

AMPV Roll off event

即時防衛(Breaking Defense)報導，1960年就服役的M113，有著便宜、改裝容易的優點，然而根據越戰的經驗教訓，僅有輕裝甲的M113， 極易受到地雷的傷害，使得許多士兵有時感覺，坐在車頂反而更安全。如今，路邊炸彈(IED)的威脅，使它們在伊拉克、阿富汗戰場上也寸步難行。

到了1980年，M2布雷德利（M2 Bradley）問世，取代了許多M113的任務，但仍有許多M113變型，作為移動指揮所、裝甲救護車和其他支援車輛。

AMPV裝甲車的5種變體。(圖/BAE)

因此，AMPV的目的是要替換多數的M113以及變體，AMPV已設計5種變體：移動指揮車、醫療後送車、戰地醫療車、迫擊砲火力支援車、通用運輸車。

AMPV基本上是砲塔卸下的布雷德利，因此與布雷德利有很多的共通性，能夠簡化後勤工作。

(中時新聞網)