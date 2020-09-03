今年2月起，受新冠疫情影響，國道交通量呈下滑趨勢，平均減少3-11%，自5月疫情趨緩後，交通量逐漸增加，暑期又因國外旅遊仍受限制，民眾多轉國內玩，7、8月平日全國道平均交通量為93百萬車公里，較去年同期增加7%，假日全國道平均交通量為108百萬車公里，較去年同期增加13%，其中最高達112百萬車公里，為平日年平均之1.3倍，已有連續假期規模水準。

國5方面，暑假7、8月的平日（周二至周四）交通量達3.0百萬車公里，較去年同期增加20%，周五達3.2百萬車公里，較去年增加24%，周六、日達3.2百萬車公里，較去年增加7-9%，為平日年平均之1.3倍，顯示國5在暑期周五-周日的交通量均達連續假期規模水準。

另查，由蘇澳南向出口駛出約佔通過雪隧的50%，平日達1.4萬輛次，較去年增加26%，假日1.7萬輛車次，較去年增加39%，顯示受蘇花改通車影響，往花東地區民眾明顯較去年暑期增加。

暑假期間因宜花東地區為國內旅遊熱門景點，高速公路局針對國5湧現大量旅遊旅次，透過匝道儀控調節主線車流，延緩壅塞發生、實施國5北上大客車通行路肩（BOS）搭配主線儀控，及周日15-20時北上實施常態高乘載管制，並調配拖救車待命，儘速排除事故，以維持國道行車安全與秩序。高公局籲請欲前往宜花東之民眾，多搭乘公共運輸，省時又省力。

(中時新聞網)