桃園大竹消防分隊小隊長王翊龍為金門人，至今已入行20年，今年從全國3萬多個消防員中脫穎而出，拿下十大傑出救護技術員之獎項。憶起童年時，他笑說4、5歲時與鄰居玩火，不小心將鄰居的牛棚燒掉，長大後卻從事消防員，令他感嘆：「真是一場緣份」。

王翊龍之所以積極執行救護工作，他談到，奶奶參加家中長輩喪禮時，突然心肌梗塞，但現場卻沒有人能協助急救，王翊龍聽聞後感到相當難過，碰巧當時正在參加初級救護訓練，並更加用心學習，分別於2000年取得中級救護技術員，及2012年取得高級救護技術員。

王翊龍提到，20年來跑了8千多件的救護，其中有4個人已經沒呼吸、沒心跳，經過他急救送醫後，順利的脫離困境。談到印象最深刻的案件，他說，大園曾有一位40多歲的男子因布魯格達氏症侯群病造成心律不整、失去知覺，透過他搶救後健康出院，令他感到相當感動，也更加深了他對救護工作的熱忱與使命。

(中時 )