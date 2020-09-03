美國網球公開賽進行中，今年因為新冠肺炎大流行從原本5月底開打延到9月21日才點燃戰火的法國網球公開賽，官方公佈了初步的單打會內賽名單，女單世界排名第58的台灣一姐謝淑薇，生涯第10度進入法網女單會內賽，才結束美網男單賽程的莊吉生和小將梁恩碩，都要從會外賽開始打拚。

法網男單方面，由世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）領軍，加上奧地利提姆（Dominic Thiem）、俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等好手，女單有放棄美網的世界球后巴蒂（Ash Barty）、世界第2哈麗普（Simona Halep）、捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、美國柯寧（Sofia Kenin），還有已經在法國巴黎備戰的謝淑薇。

今年法網因為新冠疫情縮減賽事規模，混雙和傳奇名將雙打都取消，不過仍維持單打會內賽128籤、雙打會內賽64籤名額，單打會外賽也有96籤，而中央球場的移動式屋頂已經裝設完工，今年賽事即可使用，加上加設夜間照明器具，屆時就不用擔心天雨及天色變暗延誤賽程。

美網全程閉門進行，法網則計劃開放觀眾，評估每天最多開放所有場地加起來2萬人次、決賽日1萬人次的限制，大約是原本50％到60％的上座率，假如法國政府再限制群聚活動人數，法網官方會提供退票服務。

(中時 )