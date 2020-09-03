中美從貿易戰打到科技戰，雙方關係已明顯惡化。學者認為，台灣應該不會是熱戰的地點，雖然總是有風險，但台灣肯定會被捲入，而且美國遲早會打台灣牌，而且會越打越猛。

長期研究美中台局勢的總體經濟學者吳嘉隆表示， 中美交鋒，從製造業到金融業、從華為到留學生，本來就需要時間。即使需要3～5年，也算正常。中共的盤算是把美國總統川普拉下來最好，若不然，那就撐過去，大家來比承受能力。我中國經濟不好，那你美國經濟也要受傷，我習近平沒有連任的問題，你川普先拚過大選再說吧。這樣的大國博弈，隨著火氣上升，會引出地緣政治緊張，會集中表現在3個地方：香港，南海與台灣。

吳嘉隆認為，台灣應該不會是熱戰的地點，雖然總是有風險，但是台灣肯定會被捲入，因為美國不但遲早會打台灣牌，而且會越打越猛。所以台灣可以利用這個機會來發展軍工業，建立強大的國防，展示防衛的意志。

吳嘉隆指出，當美國要對中共脫鉤與圍堵的時候，它必須在全世界推出一個全球華人的代表，首選當然就是台灣。台灣給美國要對中國大陸進行的和平演變帶來希望，從脫鉤到重整國際秩序，美國將會更需要台灣，於是會不斷在台灣身上加碼。

(中時新聞網)