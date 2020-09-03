肝連妹與友人扯衣又露乳，拍照尺度大膽。(取自肝連妹IG)

羅志祥深夜上傳練舞影片，還要媒體別亂下標。(取自羅志祥IG)

羅志祥（小豬）、周揚青9年情斷，遭女方手撕渣男事蹟，與旗下唯一女藝人「蝴蝶姐姐」形象雙雙崩壞，至今已長達134天沒有公開露面，徹地消失在演藝圈。然而繼蝴蝶姐姐無預警復出，現身陳零九新歌MV後，羅志祥也被發現在深夜上傳練舞影片，疑為復出試水溫，還被發現連續點讚爆乳網紅「肝連妹」性感照，引發熱議。

羅志祥深夜上傳練舞影片，前陣子負面新聞多多的他，還不忘強調：「哥只是練舞，沒別的意思，不要亂下標喔！」接著更被發現近日連續點讚E奶網紅「肝連妹」周苗苗的辣照。

在 Instagram 查看這則貼文 飲料要加冰，愛我要走心☘️ 🌺肝連妹🌺（苗苗）（@miaoo131）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 上午 12:10 張貼

其中一張肝連妹與身材同樣火辣的2位女友人，前往下午茶聚會，嬌喊「咖哩飯太好吃了，我要吃十個！」的辣照，還被網友眼尖發現拍照地點正是羅志祥開設潮牌店，3女事業線擠爆畫面養眼，連羅志祥本人也點讚，還有網友留言：「多人運動成員？」對此肝連妹則高EQ回應：「多人套餐 吃超飽。」

其實這位獲羅志祥多次按讚的「肝連妹」周苗苗，憑著甜美臉蛋與性感E奶身材，社群網站吸引超過9萬人追蹤，甚至有台版三上悠亞頭銜，過去也曾因為亮眼外型在火鍋店打工吸引顧客忍不住拍照上傳，因此躍上新聞版面。

(中時新聞網)