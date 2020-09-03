台股今（3日）收復月線，盤中最大亮點為面板股，外資瘋狂買超百億，在前10大買超股中，面板類股成為外資最愛，其中友達爆買11.4萬張高居首位，其次是彩晶及群創也分別掃貨8.6萬張、2.9萬張，至於台積電也買超1.2萬張、已退居第9。
台股早盤在美股大漲激勵下，一度突破12800點大關，最高來到12857.79點，但盤中因台積電漲勢收斂，鴻海翻黑，終場收在12757.97點，上漲58.47點，漲幅0.46%，收復月線約12741點。
三大法人合計買超118.29億元，外資及陸資買超106.41億元，投信賣超3.87億元，自營商買超15.75億元。
面板族群受惠於產業景氣好轉，成為台股大亮點，友達漲停收在11.85元，成交量高達66.49萬張，較昨天12.6萬張，暴增逾5倍；群創大漲6.77%，收在10.25元，成交張數超過68.51萬張。
友達董事長彭双浪昨（2日）表示，宅經濟商機爆發，帶動面板需求，「現在客戶天天催貨」，第2季起產能拉到滿載，預期一直到明年產能都會拉到最大，他看好面板谷底已過，未來1、2年面板供需都達平穩狀態。
(中時新聞網)
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