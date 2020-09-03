全國警局9月起執行「清樓安城專案」及「執行路口交通大執法」為提升義警兄弟協勤專業技能，霧峰分局舉辦「109年度義勇警察大隊霧峰中隊幹部暨常年訓練」提昇治交安狀況分析及協勤工作技能。另就「新冠病毒疫情防衛」及「醫療救護預防」邀請大里衛生所講習，提出防衛新觀念。

霧峰分局分局長陳家銘表示，9月1日起將結合安居專案正式啟動「清樓安城專案」及「執行路口交通大執法」，要將隱藏於社區中毒品等不法掃蕩清除，維護社區優質的居住環境，同時間結合全國致力於轄區易肇事路口交通大執法，以提升民眾行車的安全。

陳家銘接著表示，希望藉由講習也讓義警人員得知，目前台中市警察局所執行的「肅槍、緝毒、打詐等工作」均列六都第一」台中市治安平穩持續進步。

會中也鼓勵協勤義警夥伴們加入「台中市政府警察局官方LINE ID：@tcpb」可即時得知警方最新之治安訊息、為民服務事項及可協助通報辦理弱勢關懷、急難救助等工作。

義警人員等協勤民力一向是地方警政最佳後盾，平時不辭辛勞協助維護民眾安全，在工作崗位上長期認真付出，陳家銘指出，期盼在警民共同攜手打拼下，讓大里、霧峰地區的治安更加平穩、交通更加安全順暢。

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(中時 )