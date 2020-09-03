高雄少女遭誘拐到新竹囚禁，整起事件引起社會關注，利用賺錢、或是探戀愛等名義，在網路上誘拐少女層出不窮，苗栗縣1名父親也在網路上PO文找人，表示讀國三的女兒，與網路認識的19歲李姓男子，5月時兩人騎機車發生車禍，送醫後竟人間蒸發，著急的父親馬上報警，目前警方也通報全國警政系統協尋少女。

苗栗范姓父親在臉書《我是頭份人》PO文表示，國三的女兒在網路上認識李男後，5月初兩人騎車卻在鶴岡發生車禍，兩人送往醫院後，李男當天就被父親帶回南庄，而范父也立即報警找人，但警方前往李男家中卻沒人在家，隔天李男向警方表示，少女已經自行搭客運返家。

但范父調閱監視器查看，並沒有看到女兒身影，根據警方調查，發生車禍後，少女怕被家人罵，所以不敢回家，且將手機關機，之後跟著李男到處跑，范父表示曾一度連絡到李男，想不到對方竟嗆「等你女兒18歲時，才會把她帶回來」，聽到這句話范父氣壞，想到女兒才14歲，盼她可以盡快回家。

警方目前已經掌握兩人可能會出現的位置，同時也請友人幫忙勸說，希望少女可以醒清楚並返家，至於李男，因為范父已經提告，警方依規定通知他到案說明，若持續傳喚不到，將依妨害家庭、略誘罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時新聞網)