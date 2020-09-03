高雄市教育局3日邀農業、衛生局與校方、食材供應業者共同簽署聯合行動宣言，強調高市營養午餐未來一律優先採買台灣生鮮食材。（袁庭堯攝）

新上國小校長王彥嵓創作圖卡，強調學校營養午餐堅守國產、在地的原則。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

美豬進口議題引發國人擔憂，高雄市教育局3日邀農業、衛生局與校方、肉品供應業者共同簽署「聯合行動宣言」，強調高市營養午餐未來一律優先採買國產豬肉及生鮮食材，還可上網溯源，要讓學生吃得安心、家長放心。

高雄市長陳其邁日前就率先宣布、高雄市校園午餐全面使用國產豬，教育局表示，將透過修訂午餐工作手冊、契約範本規範與農業局、衛生局跨局處午餐聯合稽查等機制，確保學校午餐使用國產豬肉，並加強學校午餐驗收人員的教育訓練，保障師生用餐品質與安全。

四維國小校長王淵智表示，每日供餐主食材原料、品名、供應商等資訊均會登載於「教育部校園食材登錄平臺」，讓家長或民眾能查詢每日午餐菜色與追溯午餐食材來源。

教育局強調，學校配合業者必須檢附CAS還有一些國內食安相關證明。以豬肉來說，如果被發現供應非國產豬肉，就交由衛生局開罰。

衛生局表示，目前「要求優先使用國產豬肉」只是行政規則，沒有法源依據。若標示國產豬、卻使用美豬才有違法食安法的疑慮。目前抽驗高市國產豬、美豬的21項殘留標準均合格，未來會配合政府正式進口的期程加強抽驗。

新上國小校長王彥嵓也發揮創意，在學校官網貼出「今後，我想來點國產生鮮絕妙混搭」圖文，向師生強調學校營養午餐堅守國產、在地的原則。

(中時 )