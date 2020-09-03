針對美國提出的「美台經濟對話」可能引發台海進一步緊張，美國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)表示，新的美台經濟倡議是「三個公報及《台灣關係法》所允許的」，北京當局不應有激烈反應，但美方應思考並有所預期。

《美國之音》報導，史達偉在國務院媒體簡報會中被問到，美國啟動與台灣的新倡議時是否預期到北京當局可能會有強烈反應？他回應稱，這必須看北京的決定。

史達偉說，「如果你去看三個公報及《台灣關係法》的條文，我們這個星期早些時候所作的宣佈，包括經濟關係、文化交流等，那些都是被允許的，沒有任何條文禁止那些事情，所以他們不應該有激烈反應。為增進兩國繁榮所做的努力不應該會有影響。」

不過，史達偉意有所指地表示，對於北京可能會有的激烈反應，美國外交官的工作是要思考那些反應並有所預期。

報導說，史達偉周一在華盛頓保守智庫傳統基金會發表講話時宣佈，美國將與台灣啟動一個新的雙邊經濟對話，「這些對話將探索美台經濟關係的全面範圍，包括半導體、健保、能源及更多領域，技術是其核心。」

史達偉說，美國已宣佈國務次卿克拉奇將與台灣展開經濟對話以討論彼此合作的領域，目前還在這個新階段的初期，這對美台都是好消息。

美國在台協會周一也發表聲明稱，美台「經濟與商業對話」將由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的國務次卿凱斯．克拉奇(Keith Krach)主持，這場新的「高階年度經濟對話」將為美台各項優先經濟議題提供深化連結的平台，有助於開拓新的合作領域並強化現有的合作計畫。

蔡英文總統周二也對此發表推文說，「美台關係一日比一日牢固，這個對話與「六項保證」，可以作為我們持續合作的基礎。」台灣駐美代表蕭美琴在雙橡園的簡報中告訴媒體，關於這個對話的內容、時間、地點、人數、形式等細節，雙方正在積極洽談。

在史達偉宣佈美台將建立新的雙邊經濟對話後，大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上再度強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，「台灣問題事關中國主權和領土完整」，她敦促美國「停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，停止在錯誤和危險的道路上越走越遠」。

(中時新聞網)