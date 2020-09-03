金門縣衛生局今（3）日表示，中國大陸製實名制口罩並未流入金門，該局將持續加強稽查醫療口罩標示，確保民眾權益和健康，請鄉親放心。

縣衛生局說明，因應新冠肺炎疫情，中央推出「口罩實名制」政策，讓民眾定時可買到「口罩國家隊」生產的口罩，但新北市藥局卻傳出由衛生福利部配送來的實名制口罩竟有「大陸製」，該局今天下午赴轄內藥局及衛生所共稽查14家，並未發現異狀。

該局指出，衛福部食品藥物管理署於今日下午的記者會說明，9月2日接獲新北市三重區藥師發現收到來自加利科技有限公司八里廠出貨的實名制口罩1箱共36包，其中1包附有安徽製等簡體字樣標籤，該署進一步說明加利科技八里廠口罩主要分配於新北市、宜蘭縣，少數分配於台北市，並未配送流入金門縣，請鄉親放心。

衛生局已再提醒藥師在收到中央郵寄來的實名制口罩後，應立即拆箱檢查，包含確認口罩數量，分裝時也要確認口罩有無瑕疵，做好把關工作，讓消費者買到品質良好口罩，也確保防疫效益。

(中時 )