大霈經過陳玉勳的嚴厲指導，演技進步很多。（陳俊吉攝）

李霈瑜(大霈)主演由陳玉勳執導的奇幻愛情片《消失的情人節》，兩人3日分享拍片心得，陳玉勳表示，從開拍到殺青讓他壓力最大的就是大霈，該片20年前構思時，心中理想女主角是劉若英，事隔20年才終於開拍，陳玉勳表示，擔任台北電影獎評審期間，看到國片《海人魚》中演技自然的大霈，決定找她。

陳玉勳開玩笑說，確定找大霈主演之後很後悔，「我每天盯著她，她每天被我罵得很兇，」他說大霈試戲的時候不錯，正式開拍就「走鐘」，一場在林森公園跳舞的戲，他眼見戶外光線快沒了，大霈還是沒進入狀況，不顧公園眾多路人，崩潰拿大聲公破口大罵：「大霈妳在幹什麼！」他當下邊罵邊覺得很丟臉，「但是搞不好路人會把我誤認為侯孝賢！」大霈則說，當天有朋友去探她班，看到她被罵根本不敢靠近，而好友孫可芳也跟她說，「大霈妳好可憐，現場看妳被罵，妳真的很偉大，竟然還撐得住。」

大霈難忘片中一場要走路轉圈的戲，因為地面溼滑不小心摔跤，「我原本以為導演會來扶我，但是他只喊了一聲卡，然後說我連走路都走不好，我當下眼淚含著，但是心都碎了」，還好監製李烈扮白臉將她扶起來，化解了現場尷尬。

陳玉勳因為緊盯大霈演技而失眠，平均每天只睡兩三個小時，最常掛在嘴邊的話就是「為什麼妳前面演得很好，後面就不好，我要殺死妳」，他打趣說：「尤其剪接的時候，每天想殺她，片中一場她站著不動的戲，她也可以動，搞到不連戲。」不過他也讚大霈有毅力，不怕挨罵。

而談到感情觀，大霈表示片中不敢主動出擊的角色和自己個性差很多，「我的愛情觀是喜歡的就去衝啊，我不太喜歡等人來曖昧，後來回想，男朋友好像都是自己主動追來的！」《消失的情人節》9月18日全台上映。

(中時 )