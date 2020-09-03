男低音所羅門．霍華（中）和敦化國小音樂班的小朋友一起唱歌，不忘加入他拿手的康加鼓。（王英豪攝）

來自華盛頓國家歌劇院的男低音所羅門．霍華，3日上午到台北市敦化國小快閃演唱，和小朋友一起合唱木匠兄妹經典歌曲《Sing a song》，他低沉的嗓音加上小朋友稚嫩的童聲，為歌曲帶來新氣象，而高達200多公分的他和小朋友站在一起，就像巨人一樣，他連續說了四次「Amazing」（太棒了）誇獎小朋友的歌聲，並表示能和大家一起唱歌非常開心，「在疫情年代，音樂使人團結在一起。」

所羅門已來台半個月，遵照台灣防疫流程，先隔離14天出關，才開始排練即將演出的貝多芬第九號交響曲，除了唱歌，他平常一直戴著口罩，態度謹慎。趁著排練空檔，他特地到敦化國小，和音樂班的小朋友交流，現場先排練一次，就與小朋友正式演唱，拍照時，他還特別蹲低，配合小朋友的身高，很是親切。一邊是說著美語的男低音，一邊是說中文的小朋友，音樂成為共通語言，現場氣氛愉快。

所羅門表示，在疫情下，音樂家幾乎沒有舞台，「上回公開演唱，已經是3月6日在倫敦和英格蘭國家歌劇團演出歌劇《路易莎．米勒》，我的音樂家朋友們聽到我能來台灣演出，都為我感到開心。」所羅門說，大陸男低音吳蔚是他的好友，「他的妻子邱詩涵是台灣人，他們在這段期間都很關心我，我覺得很貼心。」

所羅門表示，他的音樂事業起步晚，2008年決定要走演唱的路，2011年加入男高音多明哥的青年藝術家計畫，「多明哥對我很有信心，也一直鼓勵我，讓我相信自己有機會發光，也給我很多的機會，讓我能在紐約大都會歌劇院和各大劇院演出。」

這回在台演出，和所羅門同台演出的聲樂家，還有女高音林玲慧、男高音王典、男中音趙方豪，演出將於9月5日、6日，在台北國家音樂廳登場，同場曲目還有貝多芬合唱幻想曲，鋼琴獨奏由鋼琴家盧易之擔任。

(中時 )