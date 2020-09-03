為抵抗市場投資人再次出招，新光人壽以新光一號（新光R1）發起人身份，正式行文兆豐銀行與金管會，強調11日將召開的受益人臨時會提案有利益衝突、違反內稽內控及金管會政策的三大疑慮，要求中止召開會議。

金管會表示，REIT受託銀行肩負評估召開受益人大會合理性的工作，現在新壽以發起人、投資人身份提出質疑，兆豐銀應該要正面回應。

新光R1遭市場派提案清算，6月22日受益人大會雙方「對決」，新光人壽在盟友國泰集團協助下，最終守住出席者1/3反對的門檻，清算案未能過關，且一年內不得再提類似的清算議案。

市場派再度出招，提案要求新光R1的受託銀行、即兆豐銀行要召開受益人臨時會，兆豐銀也已在7月底發出開會通知，載明四大討論題，即一是委任晶華公寓大廈管理維護公司出任信託監察人； 二是變更新光R1信託計畫，增訂清算計畫；三為解任現任股務代理元富證券，並委任永豐金證券；四是新光R1未來一切法律事務不再委任谷姓律師辦理。

新壽近日決定作最後的回擊，提出三大質疑，一是晶華公寓大廈管理公司已是同性質REIT樂富R1的不動產管機機構，若再出任新光R1信託監察人，恐有利益衝突問題；二是REIT的任何委外或採購事項，應是受託銀行的權責，怎可用受益人提案來更換受託單位，不符採購流程，亦有違金融機構內稽內控規定。

三為金管會已公布信託2.0方案，要強化REIT召開受益人會議的程序，且讓市場永續及健康發展，這次要求請定清算計畫，似乎有違金管會政策方向。

新光金控並表示，同一批投資人或金融專家，在2018年催生新REIT基金時，訴求這是台灣12年來首檔規模破百億元的REIT，希望業界共同把餅做大，讓台灣的REIT市場更正向、健全發展，但現在卻來推動新光R1要下市清算，似乎也不盡合理。

由於市場派已握有60％以上的受益權，新壽表示，雙方可合作推動新光R1的標的都更、創造更大的價值，畢竟新光R1從2012年到2019年配息率都有3.5~3.8％，投報率不錯，又沒有匯損風險，若下市，又會少了固定收益的標的。

(工商 )