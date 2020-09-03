永光（1711）因色料與高階產品數位墨水客戶需求大減影響，上半年淨利年減5成，EPS 0.19元；惟電子化學品因開發有感光聚醯亞胺等應用於半導體等產業光阻材料客戶需求較為穩健，營收年增15％。後續將持續強化電子、醫療化學品升級佈局，儲備利基能量。

永光總經理陳偉望表示，電子化學品因下游半導體等客戶需求較佳，業績有所支撐；除感光聚醯亞胺銷售狀況穩健外，目前也開發採用碳化矽材料的晶片研磨漿料，與客戶製程一併進行開發送樣，正在優化製程與耗材，主應用領域在LED產業上。

永光上半年色料化學品營收占比45.7％、特用化學品22.2％、碳粉約15.2％、電子化學品占13.6％、醫療原料藥及其他約3.3％。

其中，受制新冠疫情衝擊客戶需求，色料與高階產品數位墨水營運受挫；色料產品業績年衰退28％，數位墨水產品也衰退約二成，其餘事業體也多處衰退狀態。

永光指出，色料下游客戶還未見到明顯回溫，7月營收仍衰退25％，8月訂單水準約與7月相近。客戶持續針對高階產品包括數位墨水進行測試，但終端紡織業沒有見到顯著淡旺季差別，後續營運謹慎因應。

所幸，電子化學品感光聚醯亞胺銷售穩健，開發採用碳化矽材料的晶片研磨漿料也找到合作研磨廠商，主應用LED產業，驗證進度順利，期盼成為另一明星產品。另，原料藥廠取得FDA認證後，除積極重新建立與顧客關係，也在生產擴量。

(工商 )