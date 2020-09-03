索尼音樂新人楊士弘以專輯《壞米仔》入圍本屆金曲獎「最佳新人獎」，心情緊張、期待，憶起宣布入圍當天刻意手機關機，一個人走在路上，豈料隨後遇到同事喊：「恭喜！」讓他喜極而泣，蹲在地上爆哭30分鐘，整理好心情，照常錄音工作，隔天也把好消息告訴在廈門工作的母親，但家人對金曲獎沒太多想法，僅問：「這個獎有多少錢。」他笑回，「要得獎才會有錢。」

今年27歲的他，從台北醫學大學畢業，擁呼吸治療師證照，畢業後在醫院工作2年，不過從小熱愛音樂的他，堅持歌唱夢，現卸下呼吸治療師的白袍，專心當音樂人。而呼吸治療師月收逾7萬元，他坦言在醫院工作收入穩定，現在製作音樂經濟狀況不固定，平均月收入只有過去一半的薪水，他樂觀表示日常物慾不高，最大花費就是吃佳餚自我犒賞，現今能養活自己，家人皆大力支持他做喜歡的事。

而本屆金曲入圍新人有7組歌手，包括9m88、高爾宣、莫宰羊、告五人、JADE、楊士弘及持修，堪稱今年死亡之組，楊士弘自信表示希望能一舉奪下新人獎。他在公布入圍前，去龍山寺祈求能入圍，願望實現後，他還願實踐1年的假日都茹素，並提到近期還會再去龍山寺拜拜求得獎好運。至於金曲紅毯戰袍？他預告正忙物色最亮眼的服裝，直呼：「我要當紅毯第一美。」

(中時 )