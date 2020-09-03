出生於歌仔戲世家的演員唐美雲，提到早期全台灣只出三位戲狀元，而其中一位正是他的父親蔣武童，在學習過程中，唐美雲坦言，自己曾經非常厭惡歌仔戲，也時常埋怨為何父母是戲狀元及出了名的小生。

歌仔戲國寶唐美雲回憶錄 從不諒解父母到迎向康莊大道

當時戲班人員看到她，都會用異樣眼光和口吻說「你是那個青番仔狗（父親小名）的女兒喔！」那時候很害怕看到那種眼光，直到現在，那種眼神始終在唐美雲腦海裡無法抹去。年少時，因父親戲狀元的光環，讓她時常抱怨，但父親只告訴唐美雲一句話「人生很多事可以選擇，但唯一一件無法選擇的是我們的父母，這是一輩子都改變不了的。」也因這句話，讓唐美雲逐漸釋懷。

上台前模樣認真的唐美雲（圖/擷取唐美雲粉絲團）

談到是否還記得，演出的第一個角色，她坦言，第一次上台表演就是被騙的，因為媽媽跟她說，去劇團支援，跑跑龍套，只要去一天，就送一雙繡花鞋。而當時演出的第一個角色，讓她一輩子都忘不了，那時演的是一個二路小旦，從小耳濡目染，加上現學現賣的唐美雲，把母親臨時所教的歌詞唱完後，卻發現音樂竟還在無限次反覆，沒有後續歌詞的，讓她嚇到連現在都不知道是如何退場。

歌仔戲名伶 唐美雲（圖/擷取唐美雲粉絲團）

唐美雲表示，歌仔戲這三個字對她來說意義重大，她認為這是生命的一部分，因為可以在創作過程中與不同劇幕裡，找到自己的存在真正意義，她語重心長的說，人生走了一半，總覺得應該能多利用時間付出一點，這種付出不是為了自己與劇團，而是為了幫歌仔戲找更多可能性。

與夥伴共勉（圖/擷取唐美雲歌仔戲團提供）

回想起那段時光，她認為當時的自己，學習態度不好且叛逆，而現在的唐美雲，總覺得那段時間是在虛度光陰，浪費時間，讓她不禁感到後悔。而父母花了一輩子的時間為歌仔戲付出，她卻在年少時不懂努力，現在的唐美雲只想說「感謝他們沒有放棄我，如果不是他們的堅持與努力，就沒有今天的唐美雲。」

（攝影剪輯/陳威成）

(中時新聞網)