英國泰晤士報高教特刊公布「2021世界最佳大學排行榜」，台灣共有18所大學躋身前1000大，其中，兄弟校「中亞聯大」雙雙入榜，中國醫藥大學排名世界第493名、全台第5；亞洲大學則位居世界805名、全台第10，且亞大名次較去年進步37名，是全台進步最快、最多的大學。

「學校積極推動學生國際移動力，有效帶動世界大學排名持續進步！」亞大校長蔡進發分析，為接軌全球，亞大9個研究中心近幾年加強與國外大學、企業合作，其中包括人工智慧中心、精準醫療中心與美國哈佛、密蘇里大學、日本京都大學等合作；3D列印中心與美國喬治亞理工學院、新加坡南洋理工大學合作等。

蔡進發強調，亞大這學期有700多名國際生，目前也開設30個全英文授課課程，全力加速國際化。此外，亞洲大學附屬醫院4年前開始營運後，學校師生團隊與醫生團隊跨領域合作，全力推動醫健學院、資電學院在AI智慧醫學研究，頗見成效。

此成效首先展示在AI精準醫療應用，蔡進發舉例說，醫院與學校攜手建立自動影像判讀系統、協助腎臟科醫師肺部X光檢查判讀，另也運用AI分析異常胎心音與子宮收縮、協助醫師挽救窒息瀕死的新生兒，並運用物聯網及人工智慧技術建立戴口罩者人臉辨識系統等，都帶動學生素質、提升教學品質。

亞大國際學院院長陳英輝指出，受新冠肺炎疫情影響，國際生無法來台，亞大為國際化不受影響，特別推動「虛擬交換生」計畫，安排43門全英文網路教學課程，與日、韓、馬來西亞等姐妹校合作，國際生選修後就地在校上網上課，與亞大相互承認學分、完成學業。

2021世界最佳大學是從全球93個國家中，選出1537所大學，台灣共有38所學校上榜、其中18所擠入前1000大，亞大研發長殷湄晶說，學校今年在教學、研究、論文引用率及企業合作收入、國際聲望共5項評分持續成長，其中，論文引用率、國際聲望成長率更超過20％。

(中時 )