欣榮垃圾焚化廠20年合約將於明年期滿，欣榮有意願續營，近日和市府重新議約，但價格談不攏已2度流標破局，不分藍綠都斥當初就是不平等條約，議約一定要審慎捍衛，不要「脖子被掐住」，環保局長呂理德強調業者想處理事業廢棄物還得經市府同意，絕不會被牽著鼻子走。

議員林正峰說，桃園每年垃圾量達45萬噸，唯一一間欣榮焚化廠年處理量僅38萬噸，每年都有7萬噸「打包」待處理，明年啟用的生質能源中心年處理量僅12萬噸，仍得依賴欣榮處理，直言垃圾問題一日都不能等，欣榮已老舊，若歲修或故障桃園就會面臨垃圾危機，要求超前部署，再闢第三座焚化爐。

「桃園的焚化爐都掌握在別人手中！」議員褚春來說，市府每年補助2.34億攤提費給欣榮，20年就補助50億，「蓋一座都不用50億！」遑論還要給連年調漲的處理費，從1噸1600元到現在逾2100多元，每年要付6億處理費，20年來付了166億，但業者還想繼續調漲，議約2次，1次沒來、1次喊價太高，感嘆市府遭「掐住脖子」，和議員呂淑真都要求環保局不要被牽著鼻子走，要為市民看緊荷包。

議員周玉琴和蘇家明分別為楊梅和桃園掩埋場附近的居民抱不平，「巴不得一場火燒光或大雨來沖走！」感嘆未來每年只能多燒5萬噸，但4個掩埋場累積20萬噸的垃圾待處理，至少還要苦4年，且欣榮很快就要整改，屆時該怎麼辦？議員劉勝全也羅列出近年各個掩埋場火警不斷，幾乎是「遍地開花」，要求加速推動焚化爐，避免欣榮坐地起價。

「市場寡占只能任人宰割！」議員舒翠玲說，欣榮採BOO，20年後掌握營運權，每年38萬噸仍要靠欣榮，直言：「未來處理費只會漲不會跌！」強調要有多重選擇。她也點名，垃圾減量是重點，但桃園每人每天垃圾量從升格前1.03公斤，連年增高，去年達1.478公斤，不但六都最高，全台只比新竹、南投、雲林和花蓮好，諷刺果然什麼都是第一名，「連垃圾也是倒數第一名！」質疑是故意維持高垃圾量，才能讓欣榮繼續哄抬高價。

環保局長呂理德坦言欣榮處理事業廢棄物每噸獲利4000元，因此喊出每噸2200至2400元，但「要燒還得我們同意！」不至於破局，強調市長鄭文燦已指示不再提供建設攤提費，市府會從長計議重新議約。呂理德指出，觀音生質能源中心明年7月開始試營運，因採綠能，垃圾成本每噸只要1800元，比欣榮便宜，且實際處理量達22噸，合約已明定未來欣榮整改時，所有處理量都要釋出給市府，力拼在5至7年內將掩埋場垃圾消化完畢。

(中時 )