網友發出自己的「戰利品」，6入奇異果只要價29元。(圖擷取自臉書社團我愛全聯-好物老實説)

全聯深受許多小資族、家庭主婦的喜愛。除了便利之外，也時常推出聯名商品讓民眾瘋搶。昨(2)日就有民眾表示，自己在逛全聯時發現6入裝的奇異果竟只要價29元，讓他趕緊報好康讓廣大網友知道。貼文一發後也引起網友騷動，直呼：「真的撿到寶！」許多網友也準備衝去全聯搶購。

臉書社團《我愛全聯-好物老實説》內時常有民眾分享、交流商品的優惠資訊等。昨(2)日就有一名網友發文表示，自己買的紐西蘭奇異果，每6顆裝成一盒，價錢只要29元，讓他又驚又喜，便手刀拿了2盒放入購物車內。另外，也有網友好奇原PO是幾點去逛，能遇到這種好康，他表示自己是接小孩放學後去採購，時間大約是15:50分。不過有網友補充，水果特價都有一個小推車，沒有分時段，通常都會固定在一個地方。

貼文一發讓網友紛紛大讚便宜，「好便宜啊！」、「便宜！水果攤賣1顆10元」、「最喜歡買這種便宜的又可以現殺不用等」、「很便宜耶，我這裡出清看到最便宜5顆還要59！」

不過也有網友擔心特價品的品質，「應該有爛爛的快檢查」、「特價通常都是已經熟透或被捏傷的，比較不能再放，曾經購買到的經驗和你分享」但就有網友貼出照片回應表示，「我前天也有買，黃色的也特價，其實裡面狀況都很好」、「我昨天買是6顆36元，熟度剛好，吃了一顆很甜，也還可以放」。

(中時新聞網)