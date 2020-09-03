「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）早收清單實施將滿十周年，陸委會發言人邱垂正今日表示，有關ECFA十年期限將屆且自動失效的傳聞並非事實，截至目前為止，我方也沒有接獲陸方終止協議的通知。

邱垂正說，WTO會員對於GATT第二十四條及其釋義的了解書，仍有不同看法與立場，迄今沒有任何決定性的共識與標準，經濟部也已對外說明，ECFA沒有十年到期的規定。

他表示，有關ECFA後續的協議，將待立法院通過兩岸協議監督條例後，依照相關規定處理。

邱垂正說，截至目前為止，我方也未接獲陸方終止協議的通知，經檢視大陸有關部門的發言，也沒有將終止協議的訊息。

ECFA生效時間將於9月12日生效十年，由於兩岸溝通管道失效，無法完成後續貨品、服務貿易及爭端解決等協議。

ECFA協議中沒有明定十年終止條款，但據第十六條規定：「一方終止協議，應以書面通知另一方，雙方應在終止通知發出之日起，30日內開始協商，如協商未能達成一致，則本協議自通知方發出終止通知之日起180日終止架構」。

(旺報 )