生華科技發重訊指出，首位新冠重症患者使用旗下新藥 Silmitasertib後，經過5天治療已經康復；利多消息傳出後，盤中股價90度直攻漲停，收在191元，有網友狂酸「只看一個病患就高潮了那還得了」，但分析師指出，不管Silmitasertib的後續發展如何，生華科都是一檔值得投資的新藥股。

生華科表示，首位受試者為 64 歲男性，美國時間8月16日首度確診，8 月20日住院後開始接受高壓氧氣治療，期間接受過瑞德西韋、類固醇地塞米松等5 種藥物治療，但病情未見好轉，經醫生建議使用生華科新藥治療。8 月29日首次服用Silmitasertib後，耐受性良好，就可脫離高壓氧氣治療，第5天幾乎完全康復，預計在美國時間9月3日出院。

生華科指出，首位接受生華科Silmitasertib治療的新冠重症患者，5天完全康復、第6天離院，相較於使用瑞德西韋治療、平均出院時間為10-15 天縮短很多。

摩爾投顧分析師鐘崑禎認為，生華科的這項利多消息，其實算是在預期中的事，Silmitasertib (CX-4945)這項藥品，其實「美國加州大學生物研究所」及「猶他州立大學抗病毒研究所」早在今年年初就發表過研究結果， Silmitasertib (CX-4945)能夠阻斷外殼蛋白轉錄，達到抑制病毒複製效果，是新冠肺炎潛力用藥。

「而生華科在今年7月，Silmitasertib (CX-4945)在「髓母細胞瘤」這項適應症中，獲得FDA授予的「罕見兒科疾病認定」資格，這也代表也正式取得「優先審核憑證(PRV)」，而這項憑證能夠將藥證審核期間大幅縮短至6個月內。」

他說，有了PRV加持的生華科，如果Silmitasertib (CX-4945)真的具有新冠療效，取得藥證的時間將遠遠比其他藥廠來的快，當然會受到國際藥廠的大力協助開發。

鐘崑禎強調，且先不論Silmitasertib (CX-4945)是否真的能成為解藥，生華科目前開發的藥物都是瞄準 「DNA損傷修復」，這也是目前癌症治療中最熱門且效果最快的方式之一，因此生華科不管Silmitasertib (CX-4945)的後續發展如何，都是一檔值得投資的新藥股。

在新藥利多消息激勵下，生華科股價盤中直攻漲停191元，引發不少網友熱議，有狂酸「只看一個病患就高潮了那還得了」、「盤中發重訊 有夠會玩」、「如果生華科這樣就200了，何大一的單抗更恐怖」、「被這線圖笑死」、「有的趕快賣，這檔靠消息的」。

但也有網友持正向的看法，「有一個，就可以看到一絲希望了」、「賣合一買生華！」、「這年頭說事實也叫做酸喔？」、「炒中天合一的資金部分轉移去這檔了」。

(中時新聞網)