康康預計年底推出全新專輯，所有新歌將以Live錄製方式一氣呵成，此次受到文化部補助，他慶幸只需再拿出數10萬製作專輯，坦言受新冠肺炎疫情影響，上半年收入銳減，除了商演活動，加上去年已談定的大陸選秀節目評審、抖音劇、台灣電視劇，以及旅遊節目主持，粗估至少損失600萬台幣，但康康認為人要惜福，「能活著已經很好了」。

不僅如此，近期還有廠商邀康康拍植髮、壯陽藥等廣告，卻被他以「我這個人已經很lo了，要注意廣告質感」為理由而捥拒；他表示身邊很多朋友開的店遭疫情波及而倒閉，其中一家台南知名大飯店，一個月損失1億6000萬，撐不下去最後只好關門，「所以我說人要珍惜活著，只要活著機會隨時都有」。

康康日前在YouTube開設新頻道「kang康康的往紅日誌」，將自己工作及私底下的生活點滴拍成影片，交由老婆剪接、上字幕，康康笑稱付給老婆的薪水，就是賺的所有錢全交給她；而向來愛心不落人後的康康，7日再度南下彰化為重陽節公益活動演出，1萬元車馬補助老早就捐給慈善團體，貼心表示：「公益能做多少就盡力而為。」

康康７日將南下彰化為公益活動開唱（寬寬整合行銷提供／資料照）

(中時 )