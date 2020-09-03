金馬影帝郭富城在新片《麥路人》中飾演流浪漢，率領楊千嬅、萬梓良、張達明、劉雅瑟、顧定軒、黃悅珈等人組「流浪者聯盟」，反映現今香港日趨嚴重的遊民議題。郭富城說：「我從沒演過流浪漢，不知如何揣摩這個角色，對我來說充滿挑戰性，在拍攝過程我非常投入角色。」

郭富城在《麥路人》角色反差極大，從容光煥發百戰百勝的金融才俊，一夕間成落魄遊民，毫無包袱的演出，讓導演黃慶勳也稱電影中最重要的角色自是郭富城，「我最佩服他在五個星期的拍攝期間，全力投入去演好『阿博』這個流浪漢角色。」黃慶勳又說：「有時在現場看到衣衫襤褸、鬚根滿面、一臉愁容瑟縮一旁的他，真的很難想像就是平時英氣挺拔、風流倜儻的郭天王。」

郭富城為了該角，實地地考察與搜集資料，與造型師討論如何從服裝上令角色更為寫實，他更下盡苦功，為呈現遊民的落魄形象，在拍攝現場不吃飯，為求呈現最真實的捱餓狀態，讓角色更有質感。

此外，郭富城在片中也運用他的才智，分享「生活三十六計」，如何從日常生活靠拾荒去換取金錢來貼補生活，比如如何從鞋店逃汰的舊鞋，帶去公廁洗乾淨，再以平價賣人等，過程囊括選貨、包裝、行銷等，發揮他以往曾是慧眼獨到投資者的眼光。而郭富城還語出金句「小成功靠個人，大成功靠團隊」，傳授著年輕人通往成功的人生哲理，一邊在行動上踐行著小人物的生存法則。《麥路人》將在9月17日全台上映，更多電影資訊，請上《麥路人》（台灣）官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )