南投驚傳4歲女童遭殺害後，被棄屍掩埋在她 媽媽的陳姓男友位於名間鄉的老家附近，3日挖掘出女童屍體，並進行相驗及解剖；檢警同時搜索台中、南投等5處所，並拘提女童媽媽、陳姓男友等3人到案，初步研判有多人涉及命案。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢方在8月間接獲女童遭殺害棄屍情資，立即指揮南投 警方啟動蒐證；今天赴名間鄉棄屍地點，起掘女童的屍體，由於女童屍體已腐爛，無法辨識外觀傷口及致命原因，因此，解剖採樣後，送往法醫研究所鑑識，釐清死亡時間及死因。

據了解，女童平日與外婆住在台中，她的媽媽在今年5月間，將女童帶出去玩就沒有回家，外婆追問女兒孫女去向，去有明確答覆，因此，在7月間向台中警方通報女童失蹤！

陳姓嫌犯是毒品人口，經常在監所進進出出，女童因是陳嫌在吸毒時遭虐殺致死，然後從台中載到南投縣名間鄉大庄村的老家射近樹林棄屍；檢方僅表示，相關事證都還在釐清中。

(中時 )