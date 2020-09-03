彰化縣邁入長壽大縣，縣長王惠美宣布將舉辦重陽節系列活動，3日先暖身，彰化縣金齡關懷協會長者穿搭時尚秀。（吳敏菁攝）

彰化百歲人瑞去年147位，今年衝高到209人，結婚60週年有1047對，結婚70週年共170對，彰化縣已是名符其實長壽大縣，縣府迎接重陽節，規劃時尚秀、不老廚神我最young、高齡同學會、阿公阿嬤逗陣來卡拉OK、益智桌遊嘉年華等系列活動，邀請不老同學來同歡。

縣長王惠美說，彰化縣已然是長壽大縣，要長壽也要幸福

，社區關懷據點已從去年150個增加到262個，為的就是長輩在地得到最好照顧及關懷，大家最關心的敬老禮金，從10月4日起發放，65歲長者每人可以領1000元，百歲人瑞每位1萬元及金鎖片等，具福利身分戶長者，65歲至79歲領3000元，80歲至89歲6000元，90歲以上9000元。

此外，鑽石婚夫妻、白金婚夫妻，也都可各獲禮金3,000元及禮品1份。

社會處長王蘭心表示，活動提前9月開跑，14日在花壇金典婚宴會館辦理「彰化縣據點時尚秀～不老廚神我最young」先登場，除了廚藝比賽，並邀長者時尚走秀。27日花壇全國麗園大飯店辦理「高齡同學會」邀請全縣百歲長者及白金婚夫妻共慶重陽。

10月11日在統一渡假村鹿港文創會館辦理「赤子心、銀髮情阿公阿嬤逗陣來卡拉OK」總決賽；10月27日至10月29日縣府中庭辦理彰化縣長青學苑成果展；11月8日在員林公園辦理益智桌遊嘉年華活動；11月14日於縣立體育館辦理社區照顧關懷據點成果展；11月28日在大有社區辦理長者為師成果展。

(中時 )