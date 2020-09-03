飼養柴犬的梁姓民眾得知寵物運動公園將提供多項設施，認為將大幅滿足飼主與寵物的基本需求。（羅亦晽攝）

佔地約1000坪的寵物運動公園，目前已經動工，預計在年底前完工。（羅亦晽攝）

因現場無遮蔭處，張建議縣府除設置遮陽棚外，可利用綠樹植栽增加綠蔭面積，以防飼主與寵物中暑。（羅亦晽攝）

花蓮縣約有4萬隻毛小孩，許多飼主企盼縣內有座能供寵物遊憩的專屬運動空間；花蓮縣議員張美慧去年爭取建設東部首座寵物公園，獲縣府支持，最後規劃在花蓮市國福社區一處河川高灘地，預計花費110天建置。工程已於1日動工，盼能在年底前完工。

花蓮縣府選在美崙溪上游約1000坪的河川高灘地，建置花蓮寵物運動公園，預計設置大小狗專區、圍籬、紅磚步道、遮陽棚、洗腳池、寵物遊戲設施、公共廁所等，另外也會提供寵物小便袋，讓飼主能即時處理。今上午張美慧、縣府建設處公共工程科長林約安與工程公司等人，前往現場會勘，了解工程施作狀況。

張美慧感謝縣府重視動物，納入飼主心聲，以寵物共榮計畫設置一個寵物專屬運動空間，提供許多增加飼主寵物情感的設施。除遮陽棚供遮蔭，建議縣府多利用綠樹植栽增加綠蔭面積，以防飼主寵物因曝曬過度導致中暑，並增加石頭擺設，讓園區呈現大自然風貌。

林約安表示，工程第一期日前已招標出去並開始動工，可能無法增加植栽，未來將會將議員的建議納入第二期工程。

飼養柴犬的梁姓民眾認為，寵物運動公園將設置安全圍籬，可降低寵物奔跑時發生意外機會，寵物遊憩區提供自由、安全地玩耍的空間，對飼主來說是種心靈解放；加上提供水源、垃圾桶等，大幅滿足飼主與寵物的基本需求。

張美惠提到，毛小孩商機蓬勃發展，許多旅遊業者推動寵物旅行遊程，花蓮率先東部地區建置寵物公園，未來勢必將增加花蓮觀光附加價值，盼縣府未來與動物保護團體合作，認養園區維護環境清潔，辦理愛護動物宣導活動、遛狗不留便政策宣導等，讓寵物運動公園成為花蓮愛護動物宣導推廣基地。

(中時 )