華南金控旗下子公司華南金資產管理公司公告，經9月3日董事會決議，將出售位於新北市土城區沛陂段興建中的大樓給華南金控旗下子公司華南銀行。

二家公司皆為華南金控100％持股子公司，發生緣由是因應華南銀行資訊大樓日後人員進駐所需的擴充。

華南金資產管理指出，為完善華南金控新建資訊中心的建置，提升營收貢獻，擬與華南銀行商議交易價格後，報請董事長核定，並呈報華南金控董事會決議後辦理。

(工商 )