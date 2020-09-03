華南金資產管理將出售土城區興建中大樓給華南銀 19:192020/09/03 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控旗下子公司華南金資產管理公司公告，經9月3日董事會決議，將出售位於新北市土城區沛陂段興建中的大樓給華南金控旗下子公司華南銀行。 二家公司皆為華南金控100％持股子公司，發生緣由是因應華南銀行資訊大樓日後人員進駐所需的擴充。 華南金資產管理指出，為完善華南金控新建資訊中心的建置，提升營收貢獻，擬與華南銀行商議交易價格後，報請董事長核定，並呈報華南金控董事會決議後辦理。 (工商 ) #華南金 #華南金控 #華南銀行 #資產管理 #興建中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐約梅隆設立台灣辦事處 擴大在台投顧版圖 11:502020/09/01 財經 金管會告發賤賣中信金不動產 財務長張明田等6人查無罪證 12:292020/09/01 財經 市場情緒轉好 高收益債後市點火 04:102020/09/01 投資理財 《金融股》遠東銀填權息逾1成 拚長期穩健成長 11:592020/09/01 財經 台新銀 連8年獲信保金質獎 04:102020/09/01 金融．稅務 金管會告發中信金賤賣不動產 前財務長張明田等6人不起訴 11:022020/09/01 社會 主題式基金 成當紅炸子雞 04:102020/09/01 投資理財 禾聯碩興建禾悅花園 熱銷6成 04:102020/09/01 投資理財 鎖定高資產客群 富達集團 擬發比特幣基金 04:102020/09/01 金融．稅務 頭份石觀音寺甘泉不藏私 15:402020/09/01 苗栗縣 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。