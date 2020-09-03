郎祖筠錄謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，聊父親失智期間的照護過程，她也在父親離世後，為了紀念最愛的父親，將他的名字化成麒麟圖案刺在腳上。郎祖筠父親郎承林是資深影視人員，她回想父親當時行為、時間觀念模糊甚至錯亂，像是曾經發生他到徐若瑄爸爸開的餐廳吃飯，以往不超過晚上12點回家，卻因沒了時間觀念，三更半夜還沒回家；也曾發生想去郎祖筠弟弟辦公室卻搭錯車，看到郎祖筠辦公室站牌就下車，後來郎祖筠母親察覺不對勁，一經醫生診斷，確認罹失智症。

郎祖筠表示在外籍雇傭來之前，主要照顧者是母親，但因失智父親經常鬧脾氣，光日常照顧就讓母親幾乎崩潰，某天帶著父親去參觀安養院，她說：「在參觀過程中爸爸眼神透露出：『妳不要我了對不對？！』當時真的心很痛。」隨著父親身體越來越虛弱，開始住院苦喊想離去，「爸爸對著我說：『女兒啊，我累了，妳讓我回去了吧。』因為爸爸知道他身體已經撐不下去。」她當下只能強忍淚水回應爸爸，再躲到病房外痛哭。

郎祖筠用刺青紀念亡父。（和展影業提供）

一個多月後父親過世，但郎祖筠卻來不及見父親最後一面，她說父親走得很快，半夜收到通知馬上趕回去，但還是來不及，當時母親跟幾乎喘不過氣的父親講：「你很辛苦，如果你看到阿彌陀佛來接你，就走吧！你的兒女都很好。」她說：「爸爸嘆了一口氣就走了。」她趕回家想揭開往生布看父親最後一眼，卻被媽媽阻止，更不許她在父親遺體旁哭，就怕他捨不得、走不了。

失去父親2個多月後，郎祖筠面臨人生第1個沒有父親的父親節，看到路上、電視到處都是父親節的宣傳廣告十分觸景傷情，她決定用刺青將父親刺在身上，「爸爸原來的名字是麒麟的麟，於是我刺了麒麟在腳上，每次上台公演前都會透過圖案對著爸爸說說話」。她也在節目上對天上的爸爸說：「謝謝您這段時間一直都沒有忘記我，安心走吧，我跟弟弟都很好，您把我跟弟弟教得很好，您來不及活的份我們幫你活，您教給我們的美德，會從我們身上發揚。」

(中時 )