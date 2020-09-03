19歲新人李芷婷推出首張創作專輯《美麗舊世界》，近來勤跑活動知名度大增，即將發行實體專輯。她日前為了看偶像J.Sheon的讚聲演唱會，特別喬裝打扮混入歌迷中，以超級迷妹的視角朝聖，她還拜託工作人員帶她到後台近距離看偶像，她見到J.Sheon的第一句話是「我很喜歡你」，自嘲當場腿軟「像隻縮頭烏龜還駝背勒」，但她也立下目標，以後一定要跟他一樣厲害。

李芷婷說，他一共見過J.Sheon三次，第1次是學生時期學校舉辦聖誕晚會，J.Sheon是表演歌手之一，她聽演出「直接被電得不要不要的，想說怎麼會有人那麼會唱歌，還是我愛的R&B」；第2次兩人在校園遇到，她的身分已是歌手，她鼓起勇氣要求拍照並如願達成；第3次則是去看J.Sheon讚聲演唱會。

「開場他現身在舞台中央配上紅色的背景有夠像德古拉，但是是帥氣版的德古拉，用強大氣場俯視著我們這群人類，他一開口會覺得好親民的神，但還是帥啊，就是帥。」她形容見到J.Sheon當下一直心悸，「幸好是沒有昏倒啦！哈哈哈哈，整場下來就一個字『爽』，很過癮」，然後希望以後能跟他一樣厲害，幾乎都自己寫的詞曲，「我相信我可以的！」

李芷婷是J.Sheon的歌迷，期許自己跟偶像一樣厲害。（取材自臉書）

(中時 )