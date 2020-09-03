台南市蘇姓檢舉達人3日剛因妨害名譽案，首度遭台南地檢署發布通緝，警方立刻鎖定她行蹤出現在北安路與怡安路口，派員將她逮捕歸案，蘇嫌到案時仍不斷對警方碎念，她上銬模樣遭網友拍攝上傳網路，有網友留言叫好。

台南市蘇姓檢舉達人以四處報案檢舉他人違規聞名全市，光是告公務員瀆職就近300件，因檢舉發生的糾紛上千件，有民眾難忍她的行徑，在臉書上開起追蹤她消息的粉絲團。

蘇女近日禍不單行，日前才遭民眾檢舉違停遭罰款，24日清晨6時許，她發現自己的機車被推倒、毀損，氣得報警。3日又因妨害名譽罪未到案，遭地檢署發布通緝。

蘇女一遭通緝，警方立刻鎖定她出現在安南區北安路與怡安路口，派員將她當街上銬逮捕。蘇女在落網現場碎念根本沒收到相關案件的到案通知書，甚至說要告檢察官。

警方表示這是蘇女首次遭通緝，警方依法上銬逮捕。她當街遭上銬的情景立遭路人拍下，上傳臉書粉絲社團，不少網友留言「很療癒」。

(中時 )