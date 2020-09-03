公務員懲戒委員會前委員長石木欽，不滿司法院指他違反法官倫理，還將他移送監察院審議，怒提刑事自訴司法院長許宗力、前秘書長呂太郎及政風處長沈明倫誣告、偽造文書。台北地院認為司法院是根據客觀事證提出合理質疑，且移送監察院是人審會投票決議，許等3人無權支配，故裁定駁回，可抗告。

石木欽自訴指出，2014年7月至2018年6月間，一直有署名「台灣高等法院台中分院法官們」的匿名檢舉信指控他違反法官風紀，檢方受理後均以查無不法簽結，司法院2019年8月29日受理後，於9月17日召開人審會。

石木欽指控，許宗力、呂太郎、沈明倫明知他並未提供佳和集團董事長翁茂鍾涉訟案法律意見，也無不當飲宴、往來，卻在人審會作成決議前，將調查報告洩露給特定媒體，詆毀他名譽，再將報告送人審會審議，於會中誣指他違反法官風紀，使人審會決議移送監察院審查，意圖使他受懲戒，涉犯誣告、偽造文書罪。

北院裁定指出，台北地檢署接獲檢舉後，雖以未發現犯罪簽結，但報告書具記載，石木欽接受翁某不當飲宴招待，與翁某及其律師一同不當飲宴，與翁某在最高法院不當接觸，於應華案更一審審理期間與翁某不當接觸，數次不當買進翁某公司的股票，在前法官胡景彬貪汙案審理期間與胡不當接觸，再函轉司法院研處。

司法院政風處比對檢方報告及檢舉信後展開調查，調查報告綜合各觀事證並提出合理推論及質疑，認定石木欽確有違反風紀行為，顯然不是憑空捏造，既無誣告惡意，也不構成偽造文書。

裁定並指，司法院如認為法官應府懲戒，除依法官評鑑規定辦理外，應給予法官陳述機會，經人審會投票決議後移送監察院審查，由監察院彈劾後移送職務法庭審理，顯見人審會並無刑事偵查追訴、處罰犯罪或行政懲戒職權，3人無權支配人審會或移送監察院，因此不構成誣告。

(中時 )