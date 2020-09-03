大陸工業和信息化部官網3日發佈根據中國輕工業資訊中心資料整理的2020年1到7月自行車行業運行情況。數據顯示7月當月的大陸全國兩輪腳踏自行車完成產量449.8萬輛、年增率達到32.1％；電動自行車完成產量374.1萬輛、年增49.5％；而前7月的全國規模以上自行車製造企業營業收入865.2億元（人民幣，下同）、年增率為8.5％；實現利潤總額37.7億元，年增率28.4％

根據中證網報導，2020年1到7月的大陸全國自行車製造業主要產品中，兩輪腳踏自行車完成產量2360萬輛、年增率9.2％；電動自行車完成產量1550.1萬輛，年增率18.7％。

此外，2020年1到7月的全大陸規模以上自行車製造企業營業收入865.2億元，年增率8.5％；實現利潤總額37.7億元、年增率28.4％。

其中，兩輪腳踏自行車製造業營業收入274.9億元、年增率0.9％；利潤總額10.7億元、年增率20.7％；電動自行車營業收入472.9億元、年增率18.3％，並實現利潤總額21.5億元、年增率37.3％。

(旺報 )