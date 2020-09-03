國立台灣美術館為提高數位典藏圖像的能見度，與飯店業者攜手，將藝術創作結合月餅禮盒，盼將藝術帶入民眾日常生活。（林欣儀攝）

為提升國立台灣美術館數位典藏圖像運用的能見度，國美館與台中大毅老爺行旅攜手，將藝術創作結合月餅及茶葉包裝，3日對外亮相，國美館館長林志明表示，包裝對於藝術作品融入日常生活相當重要，藉由此合作模式，盼發揮台灣藝術量能。

拿起取名為「月光下」的月餅禮盒，其包裝構圖是以版畫家李錫奇的作品「月之祭」為發想，藉由東方書法筆觸呈現月暈色彩，盒子上還搭配李錫奇妻子特別創作、與月亮有關的詩詞，呈現出滿滿東方韻味。

同樣為國美館典藏青年藝術家溫孟瑜創作的「每日的作息」作品，則是以藍、白色彩做情景的交疊，描繪出生活日常，此作品結合茶葉禮盒「日常解『芳』」的包裝，讓藝術創作能展現在每天的喝茶時光中。

「什麼樣的廣告最有效？」林志明說，根據經驗研究，公車包裝最有效，由此也顯示出包裝對藝術作品融入生活管道的重要，將藝術典藏創作與月餅、茶葉結合，盼讓藝術真正進入民眾的日常生活，也藉此讓台灣藝術量能達到最好的發揮。

大毅老爺行旅指出，「月光下」月餅禮盒包含伯爵茶桑葚、棗泥核桃蛋黃及台灣柴燒桂圓3種口味，搭配萊姆酒點綴的鳳梨酥及牛軋糖，讓創意與傳統碰撞出新火花；「日常解『芳』」茶葉禮盒則有不搞烏龍、自帶桃花紅、心情四季春3款台灣茶，盼給民眾療癒之感。

(中時 )