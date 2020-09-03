為籌措併購保德信人壽資金，台新金有意出售3％彰銀持股。金管會銀行局副局長林志吉3日表示，金控獲准併購投資後若想賣手中銀行持股，依金控法、銀行法規定要申報兩次，即董事會決議出售持股時要申報一次、實際出售持股超過一個百分點時，要在十天內向主管機關申報。

林志吉指出，金控轉投資要事先申請，獲准併購投資後，日後若要出售手中被投資事業持股，要提董事會決議，董事會決議通過後，十日內要向金管會報備。

據金控公司投資管理辦法第10條規定，金控公司經主管機關核准投資並執行完成者，董事會決議通過轉讓被投資事業之持股，或解散被投資事業時，應於十日內檢具書件函報主管機關備查。

第二次申報則是在實際出售持股逾1％時。林志吉指出，當金控董事會決議處分持股後，實際出售持股時，每累計賣超過一個百分點，要在十天內向主管機關申報。

據銀行法第25條規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行股數，超過5％，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，也是要十天內向主管機關申報。除此之外，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行股數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向主管機關申請核准。

林志吉表示，出售持股累積若不到一個百分點，不必申報，但持股10％以上者，每增減1％，都要在十天內向主管機關申報。

台新金控為順利取得併購保德信人壽資金，日前表態願意積極考慮釋出3％彰銀持股。金管會指出，主要審核重點放在台新金的相關財務比例是否合規，包括保險局5項審查原則，而銀行局會要求金控併購子公司後雙重槓桿比率不得逾125％、資本適足率也要達100％以上等。

(工商 )