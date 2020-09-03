二極體廠德微科技（3675）於公告2020年8月營收1.33億元，較去年同期下滑3.1％。累計2020年前8月合併營收為10.65億元、年增5.5％。德微指出，8月營收下滑主要受到新冠肺炎疫情影響，客戶重複下單，使得八月業績因消化訂單而未見衰退。

德微指出，往年此時會有季節性的返校採購商機，帶動消費性產品成長；但是今年迄今，新冠肺炎並未如預期消失，也影響到返校採購之消費性產品的銷售。

因此，面對新冠肺炎這場無法預測的市場系統性風險，德微繼續朝著強化產線做努力、提升良品率，增強人員教育訓練等專業智能多元知識基礎工程，以因應詭譎難預測的市場變化。接下來的季節性商機，例如：感恩節、聖誕節等消費性產品銷售，德微持保守審慎看法。

雖然第四季之商機不明朗，德微仍期待明年在5G、車用電子與AI智能等產品發展，得以帶動週邊應用對二極體市場之需求。現階段，遠距商用銷售市場仍會持續帶動風向，例如：遠端伺服器、NB、通訊、手機等二極體應用面之需要。專注本業經營的德微科技，審慎面對新冠肺炎即將帶來的影響，時刻預備自身成長動能之態勢，面對隱而未現之產業和市場的嚴峻挑戰。

(工商 )