成為戰機飛官，是許多志在保家衛國的民眾，轉職的一條路。但也附帶著極高的風險，中華民國前空軍飛官張復一上校，30年前曾兩度在性命危急之際，藉戰機彈射椅逃生。國際飛機彈射椅製造大廠，英國馬丁貝克（Martin-Baker）近期獲知此事，特意補發紀念品。

曾在空軍「黑蝙蝠」中隊服役、戰機飛官張復一，曾2度成功在飛機失事時跳傘逃生，張復一分別在1990年桃園外海因發動機故障，和1993年因任務失事，皆從RF-104G偵察機彈射成功。

而馬丁貝克公司的彈射椅，多年來已持續讓7千6百多位飛行員彈射成功，該公司也為此成立「彈射椅領帶俱樂部」（Ejection Tie Club），並贈送劫後餘生的飛行員「帶公司標誌的領帶」，且成為俱樂部終生會員。

綜合媒體報導，但因張復一飛官2次跳傘逃生，都未告知原廠馬丁貝克公司，且已於2015年因胰臟癌逝世。經空軍和軍事專家施孝偉在近年告知、幫忙下。馬丁貝克公司2日在臉書貼文，更新彈射椅的救命數字，將其調升至7631次。並特意表明，張復一是中華民國空軍(ROCAF)的飛官，原廠謙卑地送出他的「彈射領帶包」給家屬。

(中時新聞網)