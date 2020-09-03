清潔隊員過去有地方首長安插「皇親國戚」陋習，桃園升格後全面歸環保局管，議員呼籲中隊長要「硬起來」，不要被部分人把持，環保局長呂理德表示，過去有分正式跟儲備隊員，今年將完成落日，9月7日也將公告招考350人，且一改過去先筆試，將採先測體能，未達前50％就刷掉，其他則進入複試筆試，薪水上看4.1萬元。

議員陳美梅、蘇家明、陳治文、楊進福、呂淑真等人3日在環保局工作報告時，要求補實清潔隊員，也提到不能被少數人把持，呼籲各中隊長要有擔當，相信大隊長和局長都會相挺，另外也提到清潔隊員17點才收垃圾，14點就要到隊上，卻只能空等，很難熬。

議員林政賢則為清潔隊員請命，2005年到2017年共有84名清潔隊員死亡，其中53人都是在執行勤務時喪命，平均1年就有4名清潔隊員因為從垃圾車上跌落、遭其他車輛撞擊而去世，13年來平均1年就有740名清潔隊員受傷，建議就長遠來看，定時定點設專區，讓清潔隊員職災風險降低。

環保局長呂理德說，目前有2700位清潔隊員，每2年辦一次招考，今年預計晉用170人，加上平均每年有40多人退休，因此將招募350人分2年晉用，分一般隊員組320名、原住民族組30人，希望員額能達到3000人。

環境清潔稽查大隊長羅文林說，升格前的195位臨時約聘人員，升格後列為儲備隊員，經5年內升考試，已陸續轉為正式隊員，今年落日後，儲備隊員將走入歷史，不再有儲備與正式員工同工不同酬的問題。

羅文林提到，應考資格只有設籍桃園市6個月以上，以及具國小以上學歷2條件，今年採先測體能再考筆試，內容為徒手背負沙袋折返跑30公尺，第一階段也會納入加分機制，身障、單親、中低收或持有職業大貨車、乙級以上廢棄物清除執照者，都可加分，連同體測成績加權後擇定1400人進入複試筆試。

羅文林指出，2年前有約6千人報名，今年預期也會差不多，簡章將於9月7日公告，9月14日開放報名，10月底體測、11月中筆試，底薪33000加上8000清潔獎金，薪資達41000元。他也提到，針對空班問題，已研擬在14點到17點間安排裝備檢查、車輛維修、教育訓練等，也計畫先出車去社區大樓清運垃圾，避免「沒事可做」。

(中時 )