警方在飲料罐中發現毒品。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市警一分局莊敬派出所員警，日前循線發現1名毒品通緝犯，經常於特定時段出沒仁德區中山路，並前往埋伏，除順利緝捕毒嫌，也在毒嫌的飲料罐中，起出安非他命、大麻葉、吸食器等，警方當場查扣，全案依違反《毒品危害防制條例》移送台南地檢署偵辦。

南市警一分局莊敬派出所員警，日前調閱相關資料，發現55歲的楊姓毒品通緝犯，經常於特定時間出沒仁德區中山路附近，並於日前執行肅竊查抄勤務時，前往埋伏。

員警在楊嫌機車置物箱內，發現2罐易開罐椰子水，由於該品牌在台灣市面上並不常見，頓時覺得可疑，經仔細檢視後，除發現其重量有異外，且椰子水早已過了保存期限，於是詢問楊嫌易開罐內有何物品，但楊嫌堅稱為椰子水。

員警打開後，發現罐中藏有二級毒品安非他命13包、毛重48.3公克，及大麻葉毛重6.68公克及吸食器1組。楊嫌見謊言遭拆穿，當場啞口無言，員警也依法查扣證物，全案依違反《毒品危害防制條例》移送台南地檢署偵辦，並持續追查上游毒品來源。

第一分局呼籲，施用、持有、販賣毒品均是犯罪行為，切勿以身試法。第一分局也說，毒品危害身心健康，將造成自己與親人傷痛，後續更可能造成社會危害。

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(中時 )