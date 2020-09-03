根據晨星最新發表的《被動型永續發展基金：2020年全球格局》 (Passive Sustainable Funds： The Global Landscape 2020)報告，截至2020年6月30日，全球共有534檔永續發展指數共同基金和交易所買賣基金(ETFs)，總資產管理規模達到2500億美元，產品數量和資產規模均在過去3年間增加逾1倍。其中歐洲佔全球資產規模超過3／4，美國佔比為20％。

晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示，亞洲投資者對接納永續投資的步伐和積極程度各異，這可從被動型管理永續發展基金市場的低佔有率中看出。儘管如此，中國已成為歐美以外最大規模的被動型管理永續發展基金市場，資產管理規模達到41億美元，澳洲及台灣則跟隨其後。

他指出，隨着被動型永續發展基金規模日增，產品更趨複雜，投資者必須更仔細了解產品。投資者應重點考慮基金的永續發展焦點、策略（僅除外類別、廣泛ESG類別或主題類別）、行業和地域傾向、追蹤誤差及收費等因素。

(旺報 )