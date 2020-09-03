教育部日前召開109年全國大專校院運動會組織委員會第5次委員會，考量國內新冠肺炎 (COVID-19)疫情仍在穩定控制中，在兼顧防疫工作及選手參加比賽活動之衡平情況下，原定5月2日開幕的「109年全國大專校院運動會」將於10月31日至11月4日復辦。已在109年2月完成報名的選手，若因畢業或因疫情影響未能參賽之缺額，已在9月1日重新開放各校報名。賽事也將依據疫情指揮中心宣布事項，掌握疫情發展及隨時滾動防疫計畫內容。

體育署表示，109年全大運依原規劃種類辦理，共計舉辦18種運動種類，約有9,000名運動員參與，屬於室內場地活動計有13種運動種類，室外活動計有5運動種類。參賽選手以109年2月已完成報名之選手為對象，包含應屆畢業生；相關賽事均接續今年3月2日全大運組織委員會第3次委員會宣布全大運暫停後的進程恢復執行，目前已完成一般組之桌球、羽球及網球分區錦標賽(資格賽)。

原定5月2日到5月6日辦理的全大運，因復辦時程跨到了下一學年度，為了兼顧選手的權益，使各校順利籌組團隊參賽，全大運組委會決定特別重啟報名機制，9月1日至9月18日下午5時止，各校可針對下列情形向大專體總更換報名選手名單：已組團報名參賽學校的選手若已畢業或因疫情影響無法參賽，或是尚未舉行資格賽之種類，以及已辦理資格賽(如桌球、羽球、網球)的團體項目，學校得更換報名選手名單，但須事先取得被更換者的同意；缺額限由原校108學年度第2學期仍正式註冊在學的學生遞補，但是109學年度新生(含轉學生)不得報名。惟已完成資格賽種類的個人項目(單打、雙打及混雙)，學校不得更換選手名單。

本屆適逢全大運50周年，也是睽違近10年後再回高雄舉辦，為了迎接這場年度體育盛會，國立高雄大學全校總動員，各企業廠商更鼎力贊助支持。國立高雄大學表示，109全大運的精神標語為「競Fun美力、雄Go精彩」，並取「雄」諧音創作吉祥物「熊高高」及「熊啦啦」，象徵高雄在地精神，體現「來高雄、比高下、做英雄」，代表運動員努力不懈、追求完美的堅持。期盼藉由全大運行銷高雄地區，提高學校的能見度。最新資訊可至109全大運官方網站https://109niag.nuk.edu.tw/Module/Home/Index.php查詢。

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