食藥署預告草案指出，標示原產地的豬隻不包含豬脂。（圖取自食藥署官網／林周義台北傳真）

蔡政府上周五宣布開放瘦肉精美豬、美牛輸台，食藥署日前進一步預告，包裝食品、直接供應場所都需標示豬隻的原產地，但不包含豬脂，引發熱議。衛福部長陳時中認為，豬脂還是應該要標示原產地，供消費者參考，目前這些規定都仍處於預告期，各界可提供意見，有爭議之處都可以在公告時修正。

陳時中表示，業者不管是直接賣豬脂，或是拿來煎、煮、炒、炸，都應該要標示原產地。對於食藥署草案與陳時中對外所說的做法不同，他表示，有爭議的地方都可以另外研究，預告期間就是為了讓大家提供意見，搜集各界想法後，可能會在公告時直接要求豬脂標示原產地。

對於陳時中昨日所指全豬進口一說，陳時中表示，瘦肉精豬目前仍然維持肝、腎、肌肉、脂肪4部位，只有這4個部位可以允許萊克多巴胺的殘留，其餘部位都維持原訂標準（0檢出）。未來若有其他意見，可再討論。

上周行政院記者會指出，萊克多巴胺的殘留標準將在明日公布，但陳時中表示，公布的時間不一定會落在明天，還需要凝聚各界的共識。若訂出殘留標準，會召開記者會對外公布。

(中時 )