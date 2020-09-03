北市北投學園路因日前發生死亡車禍，遭議員踢爆路口測速照相竟是裝飾用，根據交大統計，北市共有76支固定式測速照相，其中有22支是有桿但無主機，相當於近3成裝假的，對此，交大表示，將會機動性調整。

學園路從2016年至今，已造成205人受傷、1人死亡。日前北市議員王鴻薇發現，學園路5年來發生279件車禍，但學園路上的測速照相機竟是只有外殼、未裝照相機，連5年竟然零取締，質疑測速照相機變成裝置藝術，北投警分局隨即啟用測速照相機。

經統計，交大表示，北市路段有76支固定式測速照相，因不同於一般照相機，測速桿有裝設雷達，每台測速照相主機要價100萬元，因此經費有限，其中約有22支是有桿無機的測速桿，車禍件數則以內湖一段高居榜首。

交大強調，目前採機動設置原則，隨肇事率機動調整，現場還會有警告牌面，希望可以節省預算又遏阻違規的效果，未來將持續增加測速桿，仍呼籲民眾要遵守速限，不然傷了荷包。

(中時 )