民進黨政府開放進口美豬、美牛，台北市長柯文哲妻子陳佩琪3日發文酸中央，若勉強說開放是要跟國際接軌，也應該接軌較先進文明的國家，像是禁用瘦肉精的歐盟。

進口美豬、美牛議題延燒，陳佩琪今晚在臉書發文指出，沒人願意吃殘留有害物質的食物，除非鬧飢荒或沒吃這個會餓死， 但現在台灣情況顯然不是這樣，若勉強說開放是要跟國際接軌，也應該接軌較先進文明的國家吧，現歐盟禁用。

陳佩琪表示，雖然有人一直強調每天要吃多少，連續吃幾年才會有害，但光看「不給學童吃含瘦肉精的肉品」，「國內豬隻禁用」這兩點，就知道這東西的確有害了。

她說，有人說「 沒人拿著刀架在你脖子上逼你非買不可」，的確是這樣，只卑微的希望能否不要被剝奪選擇的權力，特別是一些非原型的加工肉品，還有一些有混合可能的產品，不論是混多少比例在內，都能清楚標示讓人知道。

陳佩琪提出，以醫學的觀點，要吃多少才會罹病，每個人的感受不同，別再提出叫人「連續吃3個月了」的這種要求了， 這種要求不應該，也不該去答應，特別是管理民眾健康的衛福部大家長。

她說，衛福部應戮力守護民眾健康，要教導民眾健康飲食的概念，不該以自身當實驗品，特別是這種影響通常是長遠才會顯現出來，就算有人天賦異稟， 連續吃幾年都不會怎樣，但也不代表全台灣人都跟你一樣。

陳批評，衛福部要守護民眾健康，應該對食品把關更嚴格才對， 而不是將民眾健康拿去國際兜售，去換取不知什麼實體內容的「國際地位」，這種話由一個管理大家健康的衛福部長口中說出，聽來辛酸，從醫就該有行醫人的風骨，專業部門的部長應該專業多一點， 政治性格少一點，政策還是要以國人的健康為最大懸念，否則任何政策都會讓人覺得是和利益團體交換、妥協的結果。

最後，陳佩琪強調，相信大家都知道、也都了解我們的處境，真的要這樣交換，也請總統或外交部長出來具體說明或宣布就好了，這種政治語言還是讓別人去說、 去做就好了， 醫療專業還是要把持的住。

(中時 )