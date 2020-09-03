基隆嶼封閉多年，今年7月才重新開放觀光登島，但有鳥友近日在島上拍攝到一隻正在天空翱翔的白腹鰹鳥行動異常，細看照片才發現牠的嘴喙吃到鉤子，釣線再纏到翅膀，畫面令鳥友震撼又難過，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，很捨不得鳥兒承受人類的傷害，呼籲民眾勿任意棄置釣魚線和魚網。
黃蜀婷指出，每年這個季節，都會有白腹鰹鳥會來台灣，並棲息在基隆嶼一帶，另外在颱風時，他們則會靠近港口，有些鳥友會搭船前往基隆嶼上進行拍攝，她說，拍鳥俱樂部社員陳逢春登島拍攝時，發現幾隻白腹鰹鳥的動作有點怪怪的，仔細一看，才發現牠嘴喙有鉤子，釣線還纏到翅膀上，
黃蜀婷表示，白腹鰹鳥平時飛行速度極快，大多時候都停留在島上較難接近的位置，讓保育團體及愛鳥人士難以接近救援，她說，習慣在附近釣魚的民眾在拉動釣竿時，會使魚彈跳起來在半空中，此時白腹鰹鳥就會飛過去吃魚，但釣魚線及鉤子就會鉤進禽鳥的嘴巴裡，釣客在鳥吃了魚後，就會把釣線直接剪斷，並把線及鉤子留在鳥喙中不管，殘留在外面的一大段線在揮動翅膀飛行時，會穿過翅膀間的縫隙，更將飛禽的翅膀一圈圈纏起，造成嚴重的生態浩劫。
黃蜀婷指出，當禽鳥飛過去吃魚時，不少釣客直接自認倒楣，將釣魚線直接剪斷，讓鈎子連同釣魚線都留在鳥類身上不管，她強調此舉會造成鳥類遭受嚴重損傷，並因纏繞翅膀導致失去飛行及謀生能力，間接害死一條生命，她指出，自己曾在南部看到鳥的嘴巴插過吸管、黑面琵鷺勾著漁網拖著走，更有一張漁網勾住各2隻黑面琵，其中1隻因為這樣淹死，另1隻也因為魚鉤刺進腳部，無法掙脫造成悲劇，她呼籲民眾不要丟棄釣魚線、漁網，免造成更多悲劇。
(中時 )
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