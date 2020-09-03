基隆有鳥友近日在基隆嶼上拍攝到一隻正在天空翱翔的白腹鰹鳥行動異常，細看照片才發現牠的嘴喙遭釣客勾傷。（拍鳥俱樂部陳逢春提供／吳康瑋基隆傳真）牠的嘴喙吃到鉤子。（

基隆有鳥友近日在基隆嶼上拍攝到一隻正在天空翱翔的白腹鰹鳥行動異常，細看照片才發現牠的嘴喙遭釣客勾傷。（拍鳥俱樂部陳逢春提供／吳康瑋基隆傳真）牠的嘴喙吃到鉤子。（

基隆有鳥友近日在基隆嶼上拍攝到一隻正在天空翱翔的白腹鰹鳥行動異常，細看照片才發現牠的嘴喙遭釣客勾傷。（拍鳥俱樂部陳逢春提供／吳康瑋基隆傳真）牠的嘴喙吃到鉤子。（

基隆有鳥友近日在基隆嶼上拍攝到一隻正在天空翱翔的白腹鰹鳥行動異常，細看照片才發現牠的嘴喙遭釣客勾傷。（拍鳥俱樂部陳逢春提供／吳康瑋基隆傳真）牠的嘴喙吃到鉤子。（

基隆嶼封閉多年，今年7月才重新開放觀光登島，但有鳥友近日在島上拍攝到一隻正在天空翱翔的白腹鰹鳥行動異常，細看照片才發現牠的嘴喙吃到鉤子，釣線再纏到翅膀，畫面令鳥友震撼又難過，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，很捨不得鳥兒承受人類的傷害，呼籲民眾勿任意棄置釣魚線和魚網。

黃蜀婷指出，每年這個季節，都會有白腹鰹鳥會來台灣，並棲息在基隆嶼一帶，另外在颱風時，他們則會靠近港口，有些鳥友會搭船前往基隆嶼上進行拍攝，她說，拍鳥俱樂部社員陳逢春登島拍攝時，發現幾隻白腹鰹鳥的動作有點怪怪的，仔細一看，才發現牠嘴喙有鉤子，釣線還纏到翅膀上，

黃蜀婷表示，白腹鰹鳥平時飛行速度極快，大多時候都停留在島上較難接近的位置，讓保育團體及愛鳥人士難以接近救援，她說，習慣在附近釣魚的民眾在拉動釣竿時，會使魚彈跳起來在半空中，此時白腹鰹鳥就會飛過去吃魚，但釣魚線及鉤子就會鉤進禽鳥的嘴巴裡，釣客在鳥吃了魚後，就會把釣線直接剪斷，並把線及鉤子留在鳥喙中不管，殘留在外面的一大段線在揮動翅膀飛行時，會穿過翅膀間的縫隙，更將飛禽的翅膀一圈圈纏起，造成嚴重的生態浩劫。

黃蜀婷指出，當禽鳥飛過去吃魚時，不少釣客直接自認倒楣，將釣魚線直接剪斷，讓鈎子連同釣魚線都留在鳥類身上不管，她強調此舉會造成鳥類遭受嚴重損傷，並因纏繞翅膀導致失去飛行及謀生能力，間接害死一條生命，她指出，自己曾在南部看到鳥的嘴巴插過吸管、黑面琵鷺勾著漁網拖著走，更有一張漁網勾住各2隻黑面琵，其中1隻因為這樣淹死，另1隻也因為魚鉤刺進腳部，無法掙脫造成悲劇，她呼籲民眾不要丟棄釣魚線、漁網，免造成更多悲劇。

(中時 )