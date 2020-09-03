面對國際新局，立法院長游錫堃今表示，美國新圍堵政策逐漸形成，預計將延續30年；台灣雖面臨嚴峻挑戰，卻也有百年來難得機遇。他說，即便武漢肺炎結束，美中衝突仍難止息，台灣要理解深化民主同盟才是外交王道，努力促進台、美建交，「這不是遙不可及，也不是明天、後天就做得到，但有志者事竟成」。

游錫堃今晚出席台灣上市櫃公司協會舉辦的「東方領袖座談」，並以「國際新局下台灣的挑戰與機會」為題進行長達1小時的演說。

游錫堃說，中美關係變幻莫測，主要源自10年前中國霸權崛起，進而導致美國戰略改變，新圍堵政策逐漸形成，讓台灣一方面遭遇嚴峻挑戰，卻也出現百年來難得的歷史機遇。

游錫堃解釋，今年5月22日白宮對華戰略報告承認對華政策失敗；7月13日，美國國務卿彭佩奧說，中國對南海主權的聲索完全非法；7月17日，美軍雙航母2周內2度在南海軍演；7月21日，美國關閉中國駐休士頓總領事館；7月23日彭佩奧呼籲世界和中國人共同改變中國共產黨。

游錫堃說，另方面，中國在8月5日，大陸外交部長王毅說海南是地區國家的共同家園；8月7日中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪呼籲陸、美以溝通促進合作；8月13日，大陸駐美國大使崔天凱說，中方願隨時隨地與美國現政府合作，尋求解決問題辦法；8月17日環球時報呼籲中、美、台都應恪守不開第一槍。

游錫堃說，這代表這段時間以來，大陸已經開始有示弱的跡象。

但也在這段時間，美國國務院第三號人物即將訪問台灣，幾天前衛生部長阿札爾才剛離開台灣，如今開放美豬、美牛輸入台灣，也是為了台美FTA鋪路。游錫堃說，以前美中好到跑上床，我們被放在床底下被人糟踏，但現在看來，美國新圍堵政策至少將維持30年，「除非戰爭，中國統治全世界，不然這個局勢不會改變。」

面對台灣在此局勢的挑戰，游錫堃說，台灣最直接的挑戰就是中國從未放棄併吞；且中國或治或亂，台灣均難辭牽動，加上台灣已成為美國印太戰略前線。但他認為，習近平如果聰明一點，就要好好處理南海問題，但他卻把精力都放在處理台海問題，導致南海問題一籌莫展，「這摳憨憨（台語：指笨笨的）」。

但游錫堃樂觀的說，台灣確實也正面臨百年難得的機遇，包括川普總統勇於打破現狀，逐一打破各類協議；川普內閣充滿友台人士；美國國會朝野兩黨也共同支持台灣；美國民意親善台灣，特別是現階段武漢肺炎爆發後，中共信譽徹底破產。

因此，游錫堃說，台灣應該努力促進台、美建交，且愈快愈好，未來10年應該就是關鍵期。他說，美、中對立的本質是價值觀，即便武漢肺炎結束，但美中衝突難止息；因此，深化民主同盟終究會是外交王道。

游錫堃說，各位知道做邦交「錢」很重要，但應該要多放到美國、日本這類的民主國家才會更有效果。他強調，唯有台、美建交，台灣才更有機會加入聯合國，「這不是遙不可及，也不是明天、後天就做得到，但有志者事竟成。」

(中時 )